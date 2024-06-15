السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أماكن الخروج للتنزه في عيد الأضحى 2024

اماكن الخروج في العيد
اماكن الخروج في العيد

أماكن الخروج للتنزه في عيد الأضحى 2024..ارتفع البحث على تلك الكلمات خلال الساعات القليلة الماضية على محركات جوجل من قبل عدد كبير المواطنين المصريين بالتزامن مع بدء احتفالات عيد الأضحى 2024، ونتيجة لذلك ننشر خلال السطور التالية بعض أماكن الخروج في عيد الأضحى. 

ويعتبر عيد الأضحى فرصة للاستمتاع بالوقت مع العائلة والأصدقاء، وهناك العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها للتنزه والاستمتاع بالأجواء، وهناك بعض الأفكار لأماكن التنزه في عيد الأضحى .

أماكن الخروج للتنزه في عيد الأضحى 2024

 - حديقة الأزهر: مكان مثالي للنزهات العائلية مع مساحات خضراء واسعة وإطلالات رائعة على المدينة.

- قلعة صلاح الدين الأيوبي: يمكن زيارة المتاحف المختلفة داخل القلعة والاستمتاع بإطلالات رائعة.

 - الأهرامات وأبو الهول: تجربة فريدة وممتعة لمشاهدة واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة.

- مول مصر: يحتوي على العديد من الأنشطة الترفيهية مثل التزلج على الجليد والمطاعم المختلفة.

- كايرو فستيفال سيتي مول: مكان رائع للتسوق والتمتع بتناول الطعام والترفيه.

- قرية تونس (الفيوم): تقدم تجربة فريدة مع الطبيعة والأنشطة الريفية.

- مرسى علم: منتجعات فاخرة وأماكن رائعة للغوص والسباحة.   

أبرز أماكن الخروج والفسح في أكتوبر خلال العيد

- شاطئ المعمورة (الإسكندرية): يمكن الاستمتاع بالبحر والرمال والألعاب الشاطئية.

- العين السخنة: موقع قريب من القاهرة ويتميز بشواطئه الجميلة ومنتجعاته السياحية.

- دار الأوبرا المصرية: يمكن حضور عروض فنية وموسيقية متنوعة.

- قلعة قايتباي (الإسكندرية): مكان تاريخي يتيح إطلالات رائعة على البحر المتوسط.

- وادي الريان (الفيوم): منطقة طبيعية جميلة تحتوي على شلالات وبحيرات يمكن الاستمتاع بها.

- محميات رأس محمد (شرم الشيخ): مكان رائع لمحبي الغوص والاستمتاع بالحياة البحرية.

- خان الخليلي: تجربة تسوق رائعة في أحد أقدم الأسواق التقليدية في مصر، مع الاستمتاع بالمقاهي والمطاعم الشعبية.

- دريم بارك: مدينة ملاهي كبيرة تحتوي على ألعاب متنوعة تناسب جميع الأعمار.

عيد الأضحى أماكن الخروج أماكن الخروج للتنزه في عيد الأضحى أماكن الخروج للتنزه في عيد الأضحى 2024 حديقة الأزهر

مواد متعلقة

أبرز أماكن الخروج والفسح في أكتوبر خلال العيد

الأكثر قراءة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

"بيخونها فى التليفون".. ضبط سيدة سكبت "زيت مغلى" على وجه زوجها بعين شمس

درجات الحرارة هتوصل لكام؟.. تعرف على حالة الطقس فى العيد (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا