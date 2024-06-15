فى افتتاح أمم أوروبا.. ألمانيا تحقق رقمين إيجابيين

قبل انتصار منتخب ألمانيا الكبير على نظيره أسكتلندا بنتيجة 5 - 1 في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا كانت منتخبات الاتحاد السوفيتي، وتشيكوسلوفاكيا، وإيطاليا هي صاحبة أكبر انتصار في افتتاحية بطولة أمم أوروبا إذ في بطولة أمم أوروبا 1960 في فرنسا في دور قبل النهائي فاز الاتحاد السوفيتي على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة ثلاثية نظيفة، وفي بطولة أمم أوروبا 1976 في يوغوسلافيا تغلبت تشيكوسلوفاكيا على منتخب هولندا بنتيجة 3 - 1 في دور الأربعة، وفي بطولة أمم أوروبا 2020 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى فازت إيطاليا على منتخب تركيا بنتيجة 3 أهداف دون رد.

ألمانيا تتفوق على نفسها

بالإضافة إلى أن ألمانيا بانتصارها العريض على أسكتلندا تفوقت على نفسها، إذ كان أكبر انتصار حققته في افتتاحية بطولة أمم أوروبا في نسخة 1976 في يوغوسلافيا على يوغوسلافيا بنتيجة 4 - 2 في دور نصف النهائي.

لكن فقدت ألمانيا اللقب بهزيمتها على يد تشيكوسلوفاكيا بضربات ترجيحية 3 - 5 عقب انتهاء المباراة النهائية بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

أسكتلندا والهزيمة الأثقل

على الجانب الآخر بالرغم من أن أسكتلندا لم يسبق لها أن فازت في الجولة الأولى في بطولة أمم أوروبا إلا أنها لم تخسر في مشاركاتها الثلاث السابقة بهذه النتيجة الثقيلة، ففي بطولة أمم أوروبا 1992 في السويد خسرت أمام منتخب هولندا بنتيجة هدف دون مقابل لحساب المجموعة الثانية، وفي بطولة أمم أوروبا 2020 خسرت أمام منتخب التشيك بنتيجة هدفين نظيفين لحساب المجموعة الرابعة، في حين في بطولة أمم أوروبا 1996 في إنجلترا تعادلت بنتيجة سلبية مع هولندا لحساب المجموعة الأولى.

رقمان إيجابيان لألمانيا

إذن بانتصار ألمانيا الكبير على أسكتلندا حققت رقمين قياسيين، وهما:

1 - باتت صاحبة أكبر انتصار يتحقق في افتتاحية بطولة أمم أوروبا بشكل عام.

2 - وبالنسبة لها هو أكبر انتصار تحققه في الجولة الافتتاحية في دور المجموعات.

رقمان سلبيان لأسكتلندا

بينما أسكتلندا:

1 - باتت هي المنتخب الذي تلقى الهزيمة الأثقل في افتتاحية بطولة أمم أوروبا.

2 - تكبدت الخسارة الأكبر في مشاركاتها الثلاث في الجولة الأولى بدور المجموعات.