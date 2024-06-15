السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وأوضحت، أن الحد الأدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياة الشرب والصرف الصحي، ٢٦٠ درجة بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة لنفس العام ٢٠٢٤ والاولوية للأعلى مجموعًا.
أشارت الشركة، إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكترونى الشركة عبر الرابط www.gcwc.com.eg اعتبارا من يوم 11-7-2024، وبالنسبة لطلاب الإعدادية الأزهرية دفعة 2024 فسيتم قبول نسبة 5٪ فقط من إجمالى الطلاب المقبولين بالمدرسة.
 

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شروط الالتحاق بمدرسة مياة الشرب والصرف الصحي

- يشترط أن يجتاز الطالب قبل التحاقه اختبارات القدرات التحريرية بنسبة ٦٠٪  
الحضور في مواعيد اختبارات القدرات التحريرية 
- اجتياز المقابلات الشخصية على الموقع الرسمى للشركة على نفس الرابط الموضح عاليه
الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياة الشرب
- صورة الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024
- بيان نجاح للصف الثانى+بيان نجاح للصف الثالث موجه إلى المدرسة من نفس الإدارة التعليمية ونفس المحافظة الحاصل منها الطالب على الإعدادية
- صورة بطاقة ولى الأمر
- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولى الأمر
- صورة شهادة الميلاد.

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وعلى جانب آخر، كان قد أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، للعام الحالى ابتداءً من الأحد الموافق 23 يونيو 2024 وحتى الخميس 11 يوليو 2024م على الموقع الإلكتروني للشركة  www.mcww.com.eg.

وصرح نجيب: تسعى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا إلى إعداد خريجين ذوى خبرة عالية فى أعمال التشغيل والصيانة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى مؤهلين لمواكبة التطور فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها فى المجالات المختلفة، سعيًا لخلق كوادر جديدة قادرة على تحقيق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.

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شركة مياه الشرب بالقاهرة دفعة جديدة المدرسة الثانوية الفنية الحد الأدنى للقبول طلاب الشهادة الإعدادية

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