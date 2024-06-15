السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

خطوة بخطوة.. طريقة عمل مقلقل اللحم بوصفتين مختلفتين

مقلقل اللحم
مقلقل اللحم

تستعد ربات البيوت للاحتفال بعيد الأضحى 2024 ومن الآن تبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

طريقة عمل مقلقل اللحم في عيد الأضحى 2024

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل مقلقل اللحم في عيد الأضحى 2024 فهو من أكثر الوصفات الخليجية المحببة لدى المصريين وتحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة عمل مقلقل اللحم بطريقتين مختلفتين.

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مقادير عمل مقلقل اللحم

اللحم: نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات.
البصل: ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح.
الثوم: 2 فص ثوم مفروم.
الزيت: 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
السمن: ملعقة كبيرة من السمن.
الفلفل الرومي الأخضر: نصف ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر.
الفلفل الرومي الأحمر: نصف ثمرة من الفلفل الرومي الأحمر.
الفلفل الرومي الأصفر: نصف ثمرة من الفلفل الرومي الأصفر.
الطماطم: ثمرة من الطماطم المفرومة.
عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
الفلفل الأسود: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
الكمون: ملعقة صغيرة من الكمون.
ملح.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى: نضع مقلاة على النار بها الزيت والسمن حتى الذوبان.

الخطوة الثانية: نضع اللحم ويتم تقليبه على النار حتى يتغير لونه من جميع الاتجاهات.

الخطوة الثالثة: نضيف البصل المقطع إلى شرائح والثوم المفروم، وتقلب المكونات جيدا حتى يتغير لون البصل.

الخطوة الرابعة:  يتم إضافة الفلفل الألوان المقطع إلى مكعبات، والطماطم المفرومة، وتقلب المكونات جيدا وتترك على النار قليلا.

الخطوة الخامسة: تتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود والكمون مع التقليب.

يضاف عصير الليمون وتترك المكونات على النار لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

الخطوة السادسة: تغرف في طبق التقديم وتقدم ساخنة مع سلطة خضراء وعيش بلدي.

 

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مقادير عمل المقلقل السعودي باللحم والكبدة

اللحم: كيلو من لحم الضأن المقطع.
الكبدة: كيلو من الكبدة المقطعة.
الثوم: 10 فصوص ثوم مفروم.
الفلفل الاخضر: 4 ثمرات من الفلفل الأخضر المقطع.
الكمون: 2 ملعقة صغيرة من الكمون.
البصل: 4 من البصل المقطع شرائح.
الملح: 2 ملعقة صغيرة من الملح.
بهارات اللحمة: 2 ملعقة صغيرة من البهارات.
السمن: 2 ملعقة كبيرة من السمن.
الطماطم: 4 ثمرات من الطماطم المقطعة شرائح.
الصلصة: 4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.
الماء: لتر ماء.

طريقة تحضير المقلقل باللحم والكبدة

الخطوة الأولى: نضع قدرا على النار به السمن ويترك حتى يسخن. 

الخطوة الثانية: نضع شرائح البصل والثوم المفروم، ويتم التقليب حتى يذبل البصل.

الخطوة الثالثة: نضيف اللحم والكبدة وتقلب مع المكونات على النار حتى يتغير اللون.

الخطوة الرابعة: يتم إضافة الفلفل وشرائح الطماطم ونستمر في التقليب.

الخطوة الخامسة: تتبل المكونات بالملح والبهارات والكمون والفلفل الأسود ويتم التقليب بشكل جيد. 

الخطوة السادسة: نضع معجون الطماطم ويصب الماء وتترك المكونات على النار لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تمام نضج اللحم.

الخطوة السابعة: يقدم ساخنا مع سلطة خضراء.

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