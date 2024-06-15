أونروا: أكثر من 50 ألف طفل فى غزة يحتاجون للعلاج من سوء التغذية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن أن أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأضافت وكالة أونروا، في منشور لها على منصة إكس، اليوم، أنه مع استمرار القيود على المساعدات، لا يزال سكان غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع، لافتة إلى أن فرقها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات بالمساعدات، ولكن الوضع كارثي.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية ومعاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم وتزداد يومًا بعد يوم، نتيجة استمرار قوات الاحتلال بإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وحرمان آلاف المرضى والمصابين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى ٣٧٢٩٦ شهيدًا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 37296 شهيدًا، و85197 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ صحفي، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر أدت إلى استشهاد 30 شخصًا، وإصابة 95 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.