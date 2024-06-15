السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخصيص 100 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى فى قنا

صلاة العيد قنا
صلاة العيد قنا

أعلنت محافظة قنا، عن تجهيز الساحات والمساجد المعتمدة من وزارة الأوقاف لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي تحل علينا أول أيامه بعد ساعات قليلة، إلى جانب تكليف الأئمة والخطباء المعتمدين استعدادًا للصلاة.

من جانبه قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إنه قد تم تخصيص ٣٢٠٨ مساجد و100 ساحة وذلك لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

وتابع محافظ قنا خلال تصريحات صحفية، أنه قد تم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا، مؤكدًا أن جميع الساحات والمساجد التي تقام فيها الصلاة معتمدة من وزارة الأوقاف.

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