السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: ليس لدينا أى رسائل موجَّهة للمشاركين بقمة أوكرانيا فى سويسرا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن روسيا ليس لديها أي رسائل للمشاركين بقمة أوكرانيا في سويسرا.
وأضاف بيسكوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية -أن روسيا لن ترسل أي رسائل إلى المشاركين في القمة السويسرية بشأن أوكرانيا، معربًا عن أمله أن تتم مناقشة الأزمة المرة القادمة في حدث أكثر إيجابية، وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا اليوم وغدًا في منتجع بورجنستوك.
وقد دعت برن أكثر من 160 وفدًا بما في ذلك وفود مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس ولم تتم دعوة روسيا، وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، عن أن عقد هذا الحدث هو طريق إلى اللامكان، وأن موسكو لا ترى أن الغرب يريد الدخول في مفاوضات عادلة".

 

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وأضافت أن روسيا أكدت مرارًا أنها لم ترفض أبدًا تسوية الصراع مع كييف من خلال محادثات السلام.
وبحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، فإن الحكومة السويسرية أعلنت عبر موقعها على الإنترنت، عن أن القمة توفر الفرصة لمناقشة للمرة الأولى على أعلى مستوى كيف ومتى يمكن إشراك روسيا في هذه العملية.
وأعلنت الصين في وقت سابق، عن عدم إرسال وفد إلى المؤتمر لعدم تأمين العوامل الأساسية لعقده، حيث تنطلق بكين من حقيقة أن المنتدى حول أوكرانيا "ينبغي الاعتراف به من قبل الجانبين الروسي والأوكراني". 
وفي 14 يونيو، قال بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية إن التوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا وإجراء حوار صادق معها أمر مستحيل. 

 

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ووفقًا للزعيم الروسي، فمن الواضح بالفعل أنهم في سويسرا "لن يناقشوا من حيث المبدأ الأسباب الجذرية وراء الصراع في أوكرانيا أو أي قضايا أساسية تحيط بأزمة الأمن والاستقرار الدوليين الحالية".
وأضاف أن "روسيا تتقدم بمقترح سلام جديد لحل الأزمة في أوكرانيا وينص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وزابوروجيا وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا وتعزيز وضع أوكرانيا الخالية من الأسلحة النووية وتجريد أوكرانيا من السلاح والتخلص من النازية وإلغاء حظر الأسلحة النووية من العقوبات ضد روسيا".

اسم الكرملين ديمتري روسيا القمة السويسرية أوكرانيا وفود مجموعة السبع مجموعة العشرين مجموعة البريكس موسكو الروسي والأوكراني الروسي سويسرا اسم الكرملين ديمتري بيسكوف

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