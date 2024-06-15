السبت 15 يونيو 2024
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ثقة بالله نجاح.. محمد رمضان يطرح "مفيش كده" بالتزامن مع عيد الأضحى

جريدة الدستور

استقر الفنان محمد رمضان على موعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مفيش كده" المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بالتزامن مع الاحتفال بحلول عيد الأضحى غدًا.

وشارك رمضان صور من كليب "مفيش كده" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: "مفيش كده، بعد أقل من ساعتين على قناتي الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ثقة في الله بالنجاح ده مفيش كده".

 

من جهة أخرى، طرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم أسد أسود بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

وظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية، ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

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