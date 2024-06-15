السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هى صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024؟..الافتاء تجيب

جريدة الدستور

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، عن  تكبيرات عيد الأضحى، يأتى ذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، غدًا الأحد، حيث يتجمع المسلمين فى صلاة يوم العيد ويرددون تكبيرات عيد الأضحى وذلك قبل بدأ صلاة العيد، حيث تبدأ التكبيرات بعد صلاة الفجر مباشرة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024

يستفسر المسلمين على مواقع البحث عن تكبيرات عيد الأضحى، حيث قالت دار الإفتاء، في ردها خلال فقرة البث المباشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الأضحى شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

وأوضحت "الإفتاء" أن الأمر في صيغة تكبيرات عيد الأضحى على السعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قوله تعالى: “ولتكبروا ٱلله علىٰ ما هدىٰكمۡ” [البقرة: 185]، مؤكدة أن المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع.

تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 نايل سات.. وصيغها المأثورة

متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى 2024؟.. الإفتاء تجيب

أبرز صيغ تكبيرات عيد الأضحى 

وأشارت إلى أنه درج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة في تكبيرات عيد الأضحى وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".

وكشفت "الإفتاء" أن هذه صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: “وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته”.

تكبيرات الأضحى الإفتاء صيغ تكبيرات عيد الأضحى تكبيرات عيد الأضحى صيغة تكبيرات عيد الأضحى عيد الاضحى 2024 عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

"بيخونها فى التليفون".. ضبط سيدة سكبت "زيت مغلى" على وجه زوجها بعين شمس

درجات الحرارة هتوصل لكام؟.. تعرف على حالة الطقس فى العيد (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا