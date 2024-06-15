ما هى صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024؟..الافتاء تجيب

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، عن تكبيرات عيد الأضحى، يأتى ذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، غدًا الأحد، حيث يتجمع المسلمين فى صلاة يوم العيد ويرددون تكبيرات عيد الأضحى وذلك قبل بدأ صلاة العيد، حيث تبدأ التكبيرات بعد صلاة الفجر مباشرة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024

يستفسر المسلمين على مواقع البحث عن تكبيرات عيد الأضحى، حيث قالت دار الإفتاء، في ردها خلال فقرة البث المباشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الأضحى شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

وأوضحت "الإفتاء" أن الأمر في صيغة تكبيرات عيد الأضحى على السعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قوله تعالى: “ولتكبروا ٱلله علىٰ ما هدىٰكمۡ” [البقرة: 185]، مؤكدة أن المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع.

أبرز صيغ تكبيرات عيد الأضحى

وأشارت إلى أنه درج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة في تكبيرات عيد الأضحى وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".

وكشفت "الإفتاء" أن هذه صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: “وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته”.