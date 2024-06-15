السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يشدد على ضرورة انتظام تدفقات مياه الشرب بمختلف المناطق والأحياء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة انتظام تدفقات مياه الشرب بمختلف المناطق والأحياء السكنية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومنع الإجازات للأطقم الفنية وفرق الصيانة للعمل على مدار الـ 24 ساعة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة للنقاط الساخنة لسرعة التدخل ووضع الحلول الجذرية لأى طورارئ، والقضاء الفورى على أى شكاوى جماهيرية من خلال الخط الساخن لشركة مياه الشرب رقم 125، وتوفير سيارات المياه بالمجان. 

 

معاناة المواطن فى المناطق الساخنة من ضعف وإنقطاع مياه الشرب

 

وأوضح أن معاناة المواطن الأسوانى فى بعض المناطق الساخنة من ضعف وانقطاع مياه الشرب المتكرر جاء نتيجة عدم الالتزام باشتراطات الإقامة، وضد رغبة الدولة بالتدفقات الكبيرة من الأخوة السودانيين على مناطق الصداقة القديمة والجديدة والمحمودية والعقاد والإسكان المتميز، وتسكينهم بواسطة المواطنين من بعض ضعاف النفوس بهدف تحقيق مكاسب مالية وشخصية، ليؤدى كل ذلك إلى زيادة استهلاك المياه فى هذه المناطق والضغط على الشبكات والمحطات. 

 

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديرى غرفة العمليات والأزمات وشبكات المرافق ( GIS )، ومسئولى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة. 

 

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم تسليم جهاز شبكات المرافق كافة اللوحات التنفيذية الخاصة بأعمال الشبكات بمختلف المشروعات الجارية والمنتهية بهدف تسليمها لوحات مجمعة للبنية التحتية لتحقيق التنسيق العرضى الذى يساهم فى نجاح هذه المشروعات بشكل محكم وممنهج، وبالتالى تلافى أى تعارضات أو تداخلات مستقبلية فيما بينها. 

 

وكلف محافظ أسوان أن تقوم لجان متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شبكات المرافق بالمحافظة، والمحليات والجهات المختصة بمراجعة كافة الوصلات، وقطع المياه عن أى وصلات عشوائية تم تركيبها وتوصيلها خلسة لتأثيرها السلبى فى ضعف المياه بالمناطق السكنية المختلفة، وهو الذى يتكامل مع تأمين غرف محابس المياه ومراجعة نقاط الربط حتى يتسنى تحقيق السيطرة الكاملة، والتدخل السريع مع أى حالات طارئة، وهو الذى يتوازى مع المتابعة لإنتظام تشغيل المحطات والروافع على مدار اليوم، ومراجعة تصرفاتها حتى تعمل بالكفاءة المطلوبة، فضلًا عن مواصلة أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى للحد من أى انسداد، وتلافى أى كسورات أو طفح مستقبلي بها. 

محافظ أسوان تدفق مياه الشرب منع اجازات لجان متخصصة قطع المياه

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