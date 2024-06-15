حزب العدل: تطوير القطاع السياحى يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، إن القيادة السياسية حريصة على تطوير القطاع السياحى لجذب 30 مليون سائح سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة تحت مظلة رؤية مصر 2030.

ودعا بدرة، في بيان اليوم السبت، إلى تحسين الخدمات السياحية عبر إنشاء معهد تدريبي للعاملين في القطاع السياحي للارتقاء بالخدمات المقدمة للسياح الأجانب وتوفير أحدث أساليب الضيافة والفندقة في العالم للوصول إلى المكانة التي تستحقها مصر والتي تزخر بمعالم سياحية فريدة وشواطئ خلابة ومقاصد سياحية نادرة وإحياء مشروع رحلة العائلة المقدسة إلى مصر لجذب السياحة الدينية لمصر والتوسع في مشروعات السياحة العلاجية والدينية والثقافية وسياحة المؤتمرات واليخوت والغطس والصيد.

يحقق 50 مليار دولار سنويًا

وأكد أن تحسين قدرات العاملين في القطاع السياحي قد يحقق 50 مليار دولار سنويًا يتم توجيهها لمشروعات تنموية عملاقة لتزيد الطاقة النظيفة والمتجددة لحماية البيئة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية لتنفيذ تعهدات مصر في قمة التغيرات المناخية التي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ كوب 27 والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده مصر حاليًا وبلغ أعلى المعدلات عالميًا في الأسابيع الأخيرة.

وكان قد رفع معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المقترحات بشأن السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز أداء القطاع السياحي في مصر، في ضوء ورقة بحثية أعدتها الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، حول فرص وتحديات نمو قطاع السياحة.

إصلاحات هيكلية بقطاع السياحة

تشمل السياسات المقترحة ما يلي: استمرار إجراء إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال الحالية لتشجيع الأعمال والاستثمار في مصر بوجه عام والاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي بوجه خاص، ويمكن الاستفادة من التجارب الرائدة للمقاصد السياحية مثل هولندا، المالديف، السعودية، والإمارات.