السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب العدل: تطوير القطاع السياحى يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

أحمد بدرة
أحمد بدرة

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، إن القيادة السياسية حريصة على تطوير القطاع السياحى لجذب 30 مليون سائح سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة تحت مظلة رؤية مصر 2030.

ودعا بدرة، في بيان اليوم السبت، إلى تحسين الخدمات السياحية عبر إنشاء معهد تدريبي للعاملين في القطاع السياحي للارتقاء بالخدمات المقدمة للسياح الأجانب وتوفير أحدث أساليب الضيافة والفندقة في العالم للوصول إلى المكانة التي تستحقها مصر والتي تزخر بمعالم سياحية فريدة وشواطئ خلابة ومقاصد سياحية نادرة وإحياء  مشروع رحلة العائلة المقدسة إلى مصر لجذب السياحة الدينية لمصر والتوسع في مشروعات السياحة العلاجية والدينية والثقافية وسياحة المؤتمرات واليخوت والغطس والصيد.

 

يحقق 50 مليار دولار سنويًا

وأكد أن تحسين قدرات العاملين في القطاع السياحي قد يحقق 50 مليار دولار سنويًا يتم توجيهها لمشروعات تنموية عملاقة لتزيد الطاقة النظيفة والمتجددة لحماية البيئة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية لتنفيذ تعهدات مصر في قمة التغيرات المناخية التي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ كوب 27 والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده مصر حاليًا وبلغ أعلى المعدلات عالميًا في الأسابيع الأخيرة.

وكان قد رفع معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المقترحات بشأن السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز أداء القطاع السياحي في مصر، في ضوء ورقة بحثية أعدتها الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، حول فرص وتحديات نمو قطاع السياحة.

 

إصلاحات هيكلية بقطاع السياحة

تشمل السياسات المقترحة ما يلي: استمرار إجراء إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال الحالية لتشجيع الأعمال والاستثمار في مصر بوجه عام والاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي بوجه خاص، ويمكن الاستفادة من التجارب الرائدة للمقاصد السياحية مثل هولندا، المالديف، السعودية، والإمارات.

حزب العدل تنمية الصعيد القيادة السياسية القطاع السياحي التنمية المستدامة الخدمات السياحية

مواد متعلقة

«مصر أكتوبر»: تنسيقية شباب الأحزاب عززت الحوار السياسى البنّاء

حزب العدل: تجربة تنسيقية الشباب أعلت من قيم الحوار والتوافق

حزب الشعب الجمهورى يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بذكرى التأسيس السادسة

الحرية المصري: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسخت مفهوما جديدا للديموقراطية

رئيس حزب السادات الديمقراطي: التنسيقية نجحت في صناعة سياسة بمفهوم جديد

حزب المؤتمر: "التنسيقية" شريك مهم في المسيرة السياسية والاجتماعية لمصر

رئيس الحركة الوطنية: "التنسيقية" كيان رائد ونموذج مشرف للممارسة السياسية

ناجى الشهابي: التنسيقية استطاعت سد الفجوة التى تعيشها الحياة السياسية والتنفيذية

الأكثر قراءة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

عاجل| صفقة مفاجأة.. جوميز يوصى بضم نجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا