الشوط الأول.. منتخب سويسرا يتقدم على المجر بثنائية فى يورو 2024

تقدم منتخب سويسرا على نظيره المجري بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب راين إنرجي بلايبزيج الألمانية، في الجولة الأولى من دور المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وافتتح كوادو دواه التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 12 بعد انفراد بمرمى جولاتشي حارس المجر، من متابعة لتمريرة زميله ميشيل أيبيشير.

واستطاع ميشيل أيبيشير تسجيل الهدف الثاني لـ منتخب سويسرا في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس المجر في التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX SPORTS 1، 2.

تشكيل سويسرا أمام المجر في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل سويسرا أمام المجر في كأس أمم أوروبا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: فيدمير - جرانيت تشاكا - فريولير - ندوي

خط الهجوم: أبيشير - فارجاس - دواه

تشكيل المجر أمام سويسرا في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل المجر، فكشف عنه المدير الفني الإيطالي ماركو روزي، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جواشي

خط الدفاع: لانج - أوربان - سالاي

خط الوسط: فيولا - ناجي - شافير - كيكيز

خط الهجوم: سالاي - دومنيك سوبوسلاي - فارجا

يُذكر أن منتخب ألمانيا قد قص شريط افتتاح البطولة بانتصار عريض على إسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذات المجموعة.