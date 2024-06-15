السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جابر القرموطى من على جبل عرفات: "ربنا بيطبطب علينا فى هذا اليوم"

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

وصف الإعلامي جابر القرموطي، جمال الأجواء بمحيط جبل عرفات، أثناء أدائه مناسك الحج.

وقال القرموطي، خلال مداخلة على الهواء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إن كل حاج مشغول بنفسه مع ربنا، ولا يريد التحدث مع أحد، مردفًا: "هذا من أعظم الأيام التي تتم فيها المناجاة مع ربنا، وأقرب يوم بين الله والعباد، هذا اليوم نزل الله عز وجل يباهي الملائكة بهذه الجموع التي جاءت حبًا في الله".

وتابع: "هنا استنفار نفسي في مشاعر الحب لله، لو عندك ألف مشكلة، ربنا بيطبطب علينا في هذا اليوم، الناس في قمة السعادة والتقرب إلى الله والرجاء".

ووجه الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إجراءات التأمين، مؤكدًا أن التأمين يجرى عل أعلى مستوى وبكل احترام، كل الأمور منضبطة، وهناك دقة في الإجراءات، ووقفة جادة ومحترمة من السلطات السعودية. 

جابر القرموطي الحجاج مناسك الحج جبل عرفات صعيد عرفات

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