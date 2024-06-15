السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوهاج تخصص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى

ساحة مسجد العارف
ساحة مسجد العارف بالله

خصصت محافظة سوهاج في عيد الأضحى المبارك، ٢٠٦ ساحات لأداء صلاة العيد، بالإضافة إلى أكثر من ٨ آلاف مسجد  لأداء صلاة العيد هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، لتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

وأوضح الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بـ٢٠٦ ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي، والآخر احتياطي.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد والساحات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

                 

فيما يستعد التحالف الوطني بالتعاون مع  جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج غدًا لذبح أضاحيها حتى عصر آخر أيام التشريق داخل عدد (3) مجازر وهي مجزر طما بمشطا، ومجزر جهينة بمدينة جهينة، ومجزر المنشاة بمدينة المنشاة فى محافظة سوهاج المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى.

وأكد قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج  خصصت (40) عجلًا بلديًا سيتم ذبحها وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة سوهاج.        

كما صرح شعبان، بأن عملية الذبح ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه يتم اختيار رءوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بسوهاج وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحى لهذا العام  بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

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ساحة عيد الأضحى المبارك بسوهاج صلاة عيد مسجد محافظة سوهاج مديرية الأوقاف لصلاة العيد

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