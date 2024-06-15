السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرملين: ردود أفعال الغرب حول مقترحات الرئيس بوتين "غير بناءة"

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، على ردود أفعال الغرب على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النظام الأمني الجديد وتسوية الوضع في أوكرانيا، قائلًا: "كانت غير بناءة".

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وأضاف متحدث الكرملين في إطار إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك رد فعل رسمي على مقترحات بوتين: "هناك الكثير من ردود الأفعال والتصريحات الرسمية. وكانت ذات طبيعة غير بناءة".

وأكد بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعددًا من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

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بوتين: مبدأ التعددية يسمح بإقامة علاقات دولية تعتمد على المساواة والاحترام المتبادل

والجمعة، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن مبدأ التعددية يسمح بإقامة علاقات دولية تعتمد على المساواة والاحترام المتبادل.

وأضاف بوتين، خلال اجتماعه مع كبار المسئولين بوزارة الخارجية، اليوم: أبرز أولويات سياستنا الخارجية تتمثل في ضمان أمن روسيا.

فيما قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض تعني الإقرار بالهزيمة والتخلي عن سيادة أوكرانيا؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، عددًا من الشروط من أجل العودة لاتفاق الحبوب ومواصلة إمداد الأسواق العالمية بها، لتحل محل الحبوب الأوكرانية بما في ذلك على أساس مجاني.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الحكومة، إن أوكرانيا أنتجت نحو 55 مليون طن من الحبوب خلال العام الزراعي الماضي وبلغت الصادرات 47 مليون طن: "أريد أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري ومجاني، علاوة على ذلك، نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًا" وفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

​الكرملين​ الرئيس الروسي أوكرانيا الغرب روسيا

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