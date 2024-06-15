محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لـ821 مواطنًا بوادى الصعايدة

تواصل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" سلسلة جهودها المتنوعة الهادفة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وخاصة التي تتعلق بالمنظومة الصحية فى ظل الاهتمام بصحة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 821 مواطنًا

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود القافلة الطبية العلاجية التى تم تنظيمها على مدار يومين داخل قرية الإيمان التابعة لمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو، واستهدفت إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ821 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة إلى عمل التحاليل والأشعات المختلفة، ورسم القلب والكشف المبكر عن الأورام.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار للحفاظ على صحة المواطنين بالقرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإيفاد القوافل الطبية لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية المجانية لهم.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان يتم تنوع الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى الأماكن النائية والمحرومة لخدمة البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن قرى وادى الصعايدة تبعد بحوالى 130 كم عن مدينة أسوان العاصمة، وتضم 6 توابع، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، وقد تم تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للقائمين على تنظيم القافلة الطبية من خلال رئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، ونوابه، ورئيس القرية والعاملين بها، حيث تم توفير أماكن للانتظار للمترددين على القافلة، والاهتمام بنظافة الشوارع، مع توفير مبردات المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأسوان، أن القافلة الطبية ضمت 13 تخصصًا شملت الباطنة والأطفال والأسنان والجلدية والتناسلية والعظام والجراحة العامة، والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والقلب والأوعية الدموية، فضلًا عن النفسية والعصبية والعيون والمسالك وتنظيم الأسرة.