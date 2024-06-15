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موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى الأقصر

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 - أرشيفية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر، يبحث الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر مع حلول عيد الأضحى 2024، يزداد شوق المسلمين في الأقصر لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024، فتلك اللحظة التي يجتمع فيها الأحباء لأداء فريضة الصلاة جماعة، وتعد من أجمل مشاعر العيد وأكثرها روحانية، الدستور تقدم لكم في هذا المقال موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر، مع بعض النصائح للاستعداد الأمثل لهذا اليوم المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في جميع أنحاء مصر، وذلك وفقًا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقد حددت الوزارة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر في تمام الساعة 5:45 صباحًا بتوقيت مصر يوم الأحد 16 يونيو 2024، الموافق 10 ذي الحجة 1445 هـ.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 

 الاستعداد لـ صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر

مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى 2024، يزداد الإقبال على المساجد والساحات في الأقصر، للاستعداد لأداء هذه الفريضة العظيمة، وإليك بعض النصائح للاستعداد الأمثل لصلاة عيد الأضحى 2024:

  1. اغتسل وتطيب وارتدِ أجمل ثيابك.
  2. اخرج مبكرًا إلى المسجد أو الساحة لتجنب الزحام.
  3. اصطحب معك سجادة الصلاة الخاصة بك.
  4. احرص على التواجد في الصفوف الأولى.
  5. استمع إلى خطبة العيد بخشوع وتركيز.
  6. شارك في تبادل التهاني مع المصلين بعد الصلاة.
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر

وتستعد محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى 2024، وقد خصصت وزارة الأوقاف المصرية العديد من الساحات والمساجد لإقامة صلاة عيد الأضحى 2024، وذلك حرصًا على توفير أماكن مناسبة للمصلين لأداء شعائر العيد الكريم.

ومن أبرز هذه الأماكن:

ساحة مسجد الكرنك الكبير: تقع هذه الساحة في شارع الكرنك، وهي من أكبر ساحات محافظة الأقصر، وتتسع لعدد كبير من المصلين.

ساحة مسجد الإمام الحسين: تقع هذه الساحة في شارع الحسين، وهي من أشهر ساحات مدينة الأقصر، وتتميز بموقعها المميز وقربها من العديد من المعالم السياحية.

ملعب الأقصر الرياضي: يقع هذا الملعب في شارع النيل، وهو من أكبر الملاعب في محافظة الأقصر، ويتسع لعدد هائل من المصلين.

بالإضافة إلى هذه الأماكن الرئيسية، هناك العديد من الساحات والمساجد الأخرى التي تم تخصيصها لإقامة صلاة العيد في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لضمان سهولة وصول المصلين إلى أماكن الصلاة.

واقرأ:
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى المحافظات وكيفية صلاة العيد

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