السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صيدلة قناة السويس" تنتج فيديوهات تعليمية باستخدم الذكاء الاصطناعي

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن كلية الصيدلة جامعة قناة السويس واصلت جهودها الرامية إلى نشر الثقافة الطبية الصيدلية للمجتمع من خلال تدريبات التوعية الصيدلية التي بدأتها الكلية قبل ثلاث سنوات من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث بهدف تقديم التوعية الصحيحة حول الاستخدام الأمثل للأدوية والتعامل مع الأعراض الجانبية والوقاية من بعض الأمراض مما يسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.

 

جامعة قناة السويس: تدريب طلاب الفرقة الرابعة لتأهيلهم لسوق العمل


وأوضح أن الجديد الذي قدمه طلاب الدراسات العليا هذا العام هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث تم إنتاج 24 فيديو لإثراء المحتوى التعليمي ووصلت باكورة إنتاجهم خلال ثلاثة أعوام الي 182 فيديو تعليمي،وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرة الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم المعلومات بشكل جذاب وفعال.
من جانبها أوضحت عميد كلية الصيدلة الدكتورة دينا أبو المعاطي أن طلاب الدراسات العليا في المستوى الأول لبرنامج الماجستير المهني في الممارسة الصيدلية (فارم دي) أنتجوا هذه الفيديوهات مما أتاح لهم فرصة تطوير مهاراتهم في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم والتوعية الصحية.

 

txt

اقتصادية قناة السويس تستقبل ثالث سفن "ميرسك" العاملة بالوقود الأخضر بميناء شرق بورسعيد


وأشارت الي أن هذا الإسهام العلمي جاء من خلال التزام كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بدورها الرائد في خدمة المجتمع من خلال توفير وسائل تعليمية مبتكرة تساعد في رفع مستوى الوعي الصحي وأن فكرة إنتاج الفيديوهات التعليمية تعكس حرص الكلية على تمكين طلابها من اكتساب مهارات جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة مما يعزز من قدرتهم على المساهمة الفعالة في مجالاتهم المستقبلية ويعزز الدور الحقيقي للصيدلي في تقديم خدمة صيدلية مميزة للمجتمع.

رئيس جامعة قناة السويس لدكتور ناصر مندور كلية الصيدلة جامعة قناة السويس الثقافة الطبية الصيدلية تدريبات التوعية الصيدلية التوعية الصحيحة الأمراض

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

عاجل| صفقة مفاجأة.. جوميز يوصى بضم نجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا