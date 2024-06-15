"صيدلة قناة السويس" تنتج فيديوهات تعليمية باستخدم الذكاء الاصطناعي

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن كلية الصيدلة جامعة قناة السويس واصلت جهودها الرامية إلى نشر الثقافة الطبية الصيدلية للمجتمع من خلال تدريبات التوعية الصيدلية التي بدأتها الكلية قبل ثلاث سنوات من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث بهدف تقديم التوعية الصحيحة حول الاستخدام الأمثل للأدوية والتعامل مع الأعراض الجانبية والوقاية من بعض الأمراض مما يسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.



وأوضح أن الجديد الذي قدمه طلاب الدراسات العليا هذا العام هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث تم إنتاج 24 فيديو لإثراء المحتوى التعليمي ووصلت باكورة إنتاجهم خلال ثلاثة أعوام الي 182 فيديو تعليمي،وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرة الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم المعلومات بشكل جذاب وفعال.

من جانبها أوضحت عميد كلية الصيدلة الدكتورة دينا أبو المعاطي أن طلاب الدراسات العليا في المستوى الأول لبرنامج الماجستير المهني في الممارسة الصيدلية (فارم دي) أنتجوا هذه الفيديوهات مما أتاح لهم فرصة تطوير مهاراتهم في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم والتوعية الصحية.



وأشارت الي أن هذا الإسهام العلمي جاء من خلال التزام كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بدورها الرائد في خدمة المجتمع من خلال توفير وسائل تعليمية مبتكرة تساعد في رفع مستوى الوعي الصحي وأن فكرة إنتاج الفيديوهات التعليمية تعكس حرص الكلية على تمكين طلابها من اكتساب مهارات جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة مما يعزز من قدرتهم على المساهمة الفعالة في مجالاتهم المستقبلية ويعزز الدور الحقيقي للصيدلي في تقديم خدمة صيدلية مميزة للمجتمع.