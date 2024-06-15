السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يُعد ساحات لصلاة عيد الأضحى ويجهز هدايا للأطفال

جانب من استعدادت
جانب من استعدادت المصريين الاحرار للعيد

استعدادًا للاحتفال بـعيد الأضحى المبارك.. أعد حزب «المصريين الأحرار»  بالإسكندرية عددًا من الساحات لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

وذلك للمشاركة الفعالة فى احتفالات الأعياد، ومن المقرر أن يجهز الحزب ساحة بمنطقة المندرة، وأخرى بسيدي بشر  شارع القاهرة - ومنطقة كرموز برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

وذلك تحت إشراف أعضاء الهيئة العليا أحمد على حسن، ومنى فؤاد كيرلس أمين تنظيم المحافظة.

ومن جانبه قال أحمد على حسن، عضو الهيئة العليا، إن الحزب جهز ساحة بشارع القاهرة مع الثلاثين بمنطقة سيدي بشر لتسع عددًا كبيرًا من المصلين.

أكياس هدايا للأطفال من ألعاب وحلوى وعصائر

وأضاف، أن الحزب سيوزع أكياس هدايا للاطفال من ألعاب وحلوى وعصائر، لإضفاء البهجة عليهم، مشيرًا إلى أن قيادات وأعضاء سهروا لإعداد قرابة خمسة آلاف  كيس هدايا للتوزيع على الأطفال.

وأعربت هيئة مكتب الحزب بالإسكندرية عن شكرها للجهات التنفيذية والمعنية موافقتها على تجهيز الحزب الساحات.

وقالت منى كيرلس، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، إن الحزب يتفاعل مع الشارع بصورة واضحه فى ضوء توجيهات قيادته الحكيمة ويتفاعل مع المواطنين على كافة الأصعدة وبمختلف الخدمات المتاحة.

جانب من استعدادت المصريين الاحرار للعيد
جانب من استعدادت المصريين الاحرار للعيد
جانب من استعدادت المصريين الاحرار للعيد
جانب من استعدادت المصريين الاحرار للعيد
المصريين الأحرار عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى سيدي بشر هدايا للأطفال أمين تنظيم الحزب

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