موفد "القاهرة الإخبارية" يرصد أجواء توافد الحجاج على "عرفات" لأداء الركن الأعظم

قال أحمد بشتو، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من عرفات، إن اليوم أكد نجاح السلطات السعودية في تفويج الحجاج لعرفات، مشيرًا إلى أن خطبة يوم عرفة أكدت الثوابت الإسلامية والأخلاق، من أجل إقامة حياة كريمة للجميع.

ونوه "بشتو"، أن الحجاج قاموا بأداء صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد، ومن المفترض أن يذهب الحجاج مع غروب الشمس، إلى منطقة "مزدلفة"، من أجل صلاتي المغرب والعشاء.

وأشار إلى أن خطبة يوم عرفة كانت شاملة وكاملة، مؤكدًا أن مشعر عرفات يبلغ مساحتة 33 كيلو مترًا مربعًا، يحوي أكثر من 2 مليون حاج، في مشهد مهيب.

وأشار إلى أن خطبة اليوم من عرفة استمع إليها أكثر من مليار شخص، وتمت ترجمتها لأكثر من 20 لغة، مضيفًا أن الخطبة كانت شاملة وتحث على مكارم الأخلاق.