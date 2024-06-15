السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حنان مطاوع عن صور الحجاج: اللهم ارزق كل مشتاق

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بمشاهد الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج بجبل عرفات، وهنَّأت جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشاركت "حنان" صورة للحجاج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلَّقت: "بسم الله ما شاء الله اللهم ارزق كل مشتاق واغفر لنا جميعًا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيًا".

وتنتظر الفنانة حنان مطاوع عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "هابي بيرزداي"، بطولة نيللي كريم، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي ويناقش فكرة عمالة الأطفال ومن تأليف وإخراج سارة جوهر. 

كان آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "صوت وصورة"، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وحقق العمل ردود أفعال واسعة وقت عرضه، وشارك فيه كل من نجلاء بدر، وليد فواز، مراد مكرم، صدقي صخر، أحمد ماجد، إيمان الشريف وآخرين.

حنان مطاوع الحجاج الحج عيد الأضحى الفنانة حنان مطاوع

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