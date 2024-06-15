محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من الكنيسة الإنجيلية والمطرانية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، المهنئين، من الكنيسة الانجيلية والمطرانية بطنطا،الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

وأكد وفد الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا الحرص على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

محافظ الغربية يواصل متابعة استعدادات عروس الدلتا لعيد الأضحى المبارك



واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث قام المحافظ بجولة بحي اول وثان ومركز ومدينة طنطا،لمتابعة نظافة وجاهزية الشوارع والميادين ومحيط السيد البدوي وكورنيش طنطا لعيد الأضحى المبارك.

وبدأت الجولة بمتابعة جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويُعد كورنيش طنطا أحد أهم المحاور المرورية التي جرى تطويرها في السنوات الـ10 الأخيرة داخل مدينة طنطا، ليربط مدخلها الجنوبي من الطريق الزراعي بمجمع كليات طنطا، والاستاد والمنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى كونه متنفسًا حضاريًا لأهالي مدينة طنطا غير معالم المنطقة بالكامل، وحولها من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري.

كما تابع المحافظ جاهزية منطقة عربات الطعام المتنقلة في منطقة كورنيش القاصد بطنطا، لاستقبال المواطنين مؤكدا أن منطقة وحدات الطعام المتنقلة تم افتتاحها في عام 2022 بطول 500 متر وأتاحت متنفسا لأهالي الغربية لم يتواجد قبل ذلك، من خلال منطقة طعام حضرية بشكل جديد، تحتوي على تنوع بالأطعمة والمشروبات سواء الساخنة أو المثلجة أو التسالي بأسعار تناسب كل الفئات، وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية.

وتابع المحافظ حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بشوارع حي اول وثان ومركز طنطا، لتكون المحافظة في ابهى صورة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة حملات النظافة المكبرة ورفع الاشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي.