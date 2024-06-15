السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصفات سحرية لعلاج انتفاخ الإكثار من تناول الأطعمة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

 ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا غدًا الأحد الموافق ١٦ يونيو، ويحرص معظم المواطنين على تناول اللحوم الحمراء بمختلف أشكالها وأنواعها على مدار أيام العيد، وهو ما قد يتسبب للبعض في حدوث مشاكل في المعدة نتيجة الإكثار في تناول الأطعمة خاصة اللحوم.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم وصفات سحرية لعلاج انتفاخ الإكثار من الأطعمة واللحوم الحمراء.

علاج انتفاخ الإكثار من الأطعمة 

يعد انتفاخ البطن نتيجة طبيعية لتناول الطعام خاصة مع الإكثار في تناولها، وحدوث انتفاخ البطن نتيجة ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب، وهو أمر طبيعي لدى البالغين والأطفال.

وهناك بعض الأنماط التي يمكن اتباعها تخفف من حدوث انتفاخ البطن الناتج عن الإكثار من الأطعمة، والتي من ضمنها شرب السوائل قبل تناول الوجبة بحوالي 30 دقيقة، القيام بالأكل والشرب ببطء، تناول كميات أقل من الطعام على فترات عديدة ومنتظمة.

مشروبات تساعد على علاج انتفاخ الإكثار من الأطعمة 

هناك العديد من المشروبات العشبية النباتية التي تساعد في استرخاء الأمعاء والتخلص من انتفاخ الإكثار من تناول الأطعمة، ويمكن علاج انتفاخ البطن والقولون بهذه الأعشاب، ومن ضمن تلك الأعشاب ما يلي.

أولًا الزنجبيل، حيث يساعد الزنجبيل في تسريع عملية الهضم، مما يسهم في تفريغ المعدة من الغازات بشكل أسرع، وتخفيف أعراض انتفاخ البطن، أيضا النعناع، البابونج، الشومر، الكركم، الكراوية، اليانسون، والكزبرة.

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