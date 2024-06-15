السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية: إسرائيل تريد أن يوقف حزب الله العمليات العسكرية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن إرسال الرئيس الأمريكي جو بايدن لمستشار لتل أبيب لمنع التصعيد في جنوب لبنان، أمر مهم ويسهم في وقف العمليات العسكرية هناك.

وأضاف "سنجاب"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن إسرائيل تريد أن يوقف حزب الله العمليات العسكرية والتي تهدد شمال إسرائيل، مؤكدًا أن المعضلة الأساسية هي كيفية فصل الجنوب اللبناني عن ما يحدث في قطاع غزة.

ونوه، عن أنه على الصعيد الميداني، التوتر سيد الموقف، حيث نفذ حزب الله منذ الصباح 3 عمليات، استخدم فيها أسرابًا من المسيرات، تجاه مواقع إسرائيلية.

وأشار، إلي أن العمليات تأتي بالتزامن مع التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف قيادات الحزب، وترويع السكان في الجنوب اللبناني.

مراسل القاهرة الاخبارية إسرائيل العمليات العسكرية جنوب لبنان تل أبيب جولة المراسلين

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