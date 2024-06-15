السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. عمرو دياب يفتتح سلسلة حفلات عيد الأضحى فى بيروت

عمرو دياب
عمرو دياب

انتهى النجم عمرو دياب، من كل التجهيزات والتحضيرات الخاصة بحفله المقرر إقامته مساء اليوم السبت، رفقة فرقته الموسيقية على أحد المسارح الكبرى ببيروت ضمن جولته الغنائية التى يجهز لها بمناسبة عيد الأضحى وموسم الصيف 2024.

ويقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة أن الجهة المنظمة للحفل أعلنت نفاد جميع تذاكر حفل عمرو دياب، عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

عمرو دياب يحتفل مع جمهوره بأحدث أغنياته "تتحبي"

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب، خلال الحفل بإصدار أحدث أغنياته التى طرحها صباح اليوم وتحمل اسم "تتحبي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات: تامر حسين، ألحان وتوزيع: محمد يحيى، ميكس وماستر: أمير محروس، إنتاج Nay".

كما قدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة منها: يانا يا لأ، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، إنت الحظ، يتعلموا، وياه، قمرين، وهتدلع، وغيرها من أغنياته الحديثة والقديمة.

كامل العدد ومسرح بأضخم التجهيزات 

وكانت قد بدأت الجهة المنظمة للحفل، منذ أسبوع، في بناء مسرح ضخم والانتهاء من جميع التجهيزات، خاصة أن الحفل يعد الأضخم في لبنان هذا الصيف.

ويقام الحفل تحت شعار "كامل العدد" خاصة أن الجهة المنظمة للحفل أعلنت نفاد جميع تذاكر حفل عمرو دياب، عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

عمرو دياب يحيي حفلا فى دبي ثالث أيام العيد

ومن بيروت يطير عمرو دياب إلى دبى لإحياء حفل ضخم ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه على أحد المسارح الكبرى هناك ضمن حفلات عيد الأضحى.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب يجهز لجولة غنائية تضم عددًا كبيرًا من الحفلات والليالى الغنائية في مجموعة من الدول الغربية والأجنبية خلال موسم الصيف.

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