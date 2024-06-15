السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميسى يتصدر قائمة منتخب الأرجنتين للمشاركة فى كوبا أمريكا

الأرجنتين
الأرجنتين

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين، عن قائمة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس كوبا أمريكا "أمريكا 2024".

وجاء الأسطورة ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي، على رأس قائمة أبطال العالم للدفاع عن لقبهم أبطالًا لـ كوبا أمريكا، إضافة لزميله أنخيل دي ماريا، وجوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

قائمة منتخب الأرجنتين

وضمت قائمة منتخب الأرجنتين كلًا من:

حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز -  فرانكو أرماني - رولي.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتاميندي - ناهويل مولينا - مونتيل - ماركوس أكونيا - نيكولاس تاجليافيكو - بيتزيلا. 

خط الوسط: رودريجو دي باول - أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز - ليوناردو باريديس - إكزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لوسيلسو - رودريجيز

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جويان ألفاريز -  لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو -  جونزاليس - كاربوني.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا، التى تقام بمشاركة 16 منتخبًا، 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية، في الفترة من 24 يوليو وحتى 14 يونيو، ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه فى 2021 على حساب البرازيل البلد المضيف، وهو المنتخب الأكثر تتويجًا أيضًا برصيد 15 لقبًا، بالتساوي مع أوروجواي.

قائمة منتخب الأرجنتين منتخب الارجنتين كوبا أمريكا الارجنتين ليونيل سكالوني

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