السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تكشف تداعيات استهداف ناقلة "نمر" فى الداخل الإسرائيلى

جريدة الدستور

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر مراسلتها في القدس، عن تداعيات الحادث الذي وقع صباح اليوم باستهداف ناقلة جند إسرائيلية من طراز نمر.

وقالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس، إن الأنباء من المقاومة الفلسطينية تشير إلى أنه تم استهداف ناقلة جند من نوع نمر، تم استهدافها بناقلات الصواريخ المضادة للدروع.

 وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن ناقلة الجند سقطت بكل من فيها ما بين قتيل وجريح.
 وأضافت "دانا" خلال مداخلة هاتفية لها: "وسائل الإعلام الرسمية الموثوقة جميعها لم تُشر إلى الحادث، وتعاملت معه كونه غير ضخم، في حين أن وسائل الإعلام غير الرسمية وغير الموثوقة تتحدث من الصباح عن الواقعة".

القاهرة الإخبارية غزة ناقلة

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