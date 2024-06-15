حملات مكبرة لأحياء الإسكندرية على محال الجزارة وغرامات تتجاوز 3 ملايين جنيه

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكُبرة على جميع محالّ الجزارة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

وأسفرت الحملات- وفقًا لبيان اليوم السبت- عن فرض غرامات فورية تقدر بـ3 ملايين و295 ألف جنيه على المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع إقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.