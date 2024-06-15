السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات مكبرة لأحياء الإسكندرية على محال الجزارة وغرامات تتجاوز 3 ملايين جنيه

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكُبرة على جميع محالّ الجزارة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

وأسفرت الحملات- وفقًا لبيان اليوم السبت- عن فرض غرامات فورية تقدر بـ3 ملايين و295 ألف جنيه على المخالفين.

تبدأ من 220 جنيهًا.. لحوم العيد "ضانى وبتلو" بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية

وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع إقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

أحياء الإسكندرية محال الجزارة شوادر لعرض الذبائح الحية فرض غرامات فورية الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

«مشنقة حرير 22»| رجل ينشر الحب بمنطق «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

بعد نجاح المحمية.. حسين مجدي يكشف تفاصيل "سر المسجد"

ختم القرآن في شهر رمضان 2024.. طريقته وفضله خلال سطور

الأكثر قراءة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

عاجل| صفقة مفاجأة.. جوميز يوصى بضم نجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا