"فرحتنا في لمتنا".. برنامج متنوع لقصور الثقافة في احتفالات عيد الأضحى بالإسكان البديل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا فنيا بعنوان "فرحتنا في لمتنا"، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بـ عيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وذلك بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة.

برنامج "فرحتنا في لمتنا" في عيد الأضحى المبارك

يتضمن البرنامج أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، حدائق أكتوبر، منطقة الخيالة، والأسمرات، بجانب الورش الفنية واللقاءات التثقيفية حول "القيم والأخلاقيات المستفادة من العادات الاجتماعية في العيد".

وتبدأ الفعاليات الاثنين المقبل ثاني أيام عيد الأضحى مع حفلات فنية وفقرات ترفيهية، بمناطق المحروسة وأهالينا وحدائق أكتوبر.

وتقام الفعاليات يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى بمنطقة الخيالة وتتضمن عددا من الورش الفنية والثقافية المقدمة للأطفال.

وتختتم الفعاليات في اليوم التالي بحي الأسمرات، وتنفذ بإشراف الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، يشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات للمرة الأولى بمسرح السامر في الفترة من 17 إلى 19 يونيو وقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

عروض وحفلات متنوعة بالمحافظات

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية ببورسعيد والأقصر، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء بعد غد الاثنين، الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار أيام العيد.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات منها بورسعيد والأقصر، بالإضافة إلى إقامة الأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.