السبت 15 يونيو 2024
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هل الحج بتأشيرة مكسورة أو زيارة يُبطل الفريضة؟

الحج
الحج

هل الحج بتأشيرة مكسورة أو زيارة يُبطل الفريضة؟ يتساءل العديد من الأشخاص حول هل الحج بتأشيرة مكسورة أو زيارة يُبطل الفريضة؟.. والحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرض الله تعالى على كل مسلم مُستطيع أداءه مرة واحدة في العمر، وذلك لمن استطاع إليه سبيلًا، ولكن ماذا لو قام شخص بأداء الحج بتأشيرة مكسورة أو زيارة؟ هل يُعتبر حجه صحيحًا أم يُبطل الفريضة؟

هل الحج بتأشيرة مكسورة أو زيارة يُبطل الفريضة؟

يختلف الفقهاء في حكم الحج بتأشيرة مكسورة، فذهب بعضهم إلى أنه يُبطل الحج، وذلك لأنه لا يجوز للمسلم الدخول إلى مشاعر الحج بدون تأشيرة سليمة، فإذا دخل بتأشيرة مكسورة، فذلك يدل على عدم احترامه القوانين، وبالتالي لا يقبل حجه.

وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يبطل الحج، وذلك لأن الحج هو عبادة لله تعالى، ولا يشترط لصحة الحج وجود تأشيرة سليمة، بل المهم هو أن يكون المسلم قد أدى مناسك الحج على الوجه الصحيح.

الحج بزيارة

يختلف حكم الحج بزيارة عن حكم الحج بتأشيرة مكسورة، فإذا دخل المسلم إلى البلد الذي يريد الحجّ إليه بتأشيرة زيارة، فذلك لا يُعتبر مخالفًا القوانين، وبالتالي لا يؤثر على صحة الحج، ولكن يجدر التنبيه إلى أن بعض الدول تشترط على حجاجها الحصول على تأشيرة حج خاصة، فإذا دخل المسلم بتأشيرة زيارة ولم يحصل على تأشيرة حجّ، فقد يُعرض نفسه للعقوبة، وقد يُمنع من أداء مناسك الحج.

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