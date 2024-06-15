قصور الثقافة بالدقهلية تنظم لقاءات توعوية احتفالا بيوم مكافحة عمل الأطفال

شهدت مواقع فرع ثقافة الدقهلية مجموعة من اللقاءات التوعوية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقام بيت ثقافة أجا محاضرة تحدث خلالها الباحث شكري علوان عن الآثار السلبية لمشكلة عمالة الأطفال، وأثر ذلك على المجتمع، موضحا الجهود المبذولة دوليا من أجل القضاء عليها، وحماية حقوق الطفل.

وشهدت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، والتابع لـ الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، لقاء بمكتبة أبو قراميط أوضحت خلاله فاتن عبد البديع - باحث ثقافي، مخاطر العمل الجبري للأطفال، وأبرز الأهداف التي حددتها منظمة العمل الدولية للقضاء الفعلي على تلك الظاهرة لما يتعرض له الطفل من عنف وقسوة، علاوة على تأخره معرفيا.

وفي السياق أعدت مكتبة رأس الخليج ورشة حكي، ناقش خلالها إيهاب الجندي مدير المكتبة، الهدف من اليوم العالمي لمكافحة الأطفال، مشيرا إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد.

وتحتفي دول العالم باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال في 12 يونيو من كل عام، ذلك التاريخ الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في عام 2002 لبحث سبل القضاء على تلك الظاهرة والمطالبة بحقوق الطفل المُجبر على العمل وفقا لأهداف المنظمة للتنمية المستدامة.

من ناحية أخرى وضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى نظمت مكتبة ميت سلسيل ورشة حكي للرواد تحدث بها أيمن عبد العاطي الفنان التشكيلي بالمكتبة عن مناسك الحج وأهم مظاهر الاحتفال به.

كما تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك من خلال عشرات الفعاليات المقرر تقديمها في مواقعها المختلفة والميادين الغلنة بالقاهرة والمحافظات، لمشاركة المواطنين احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.