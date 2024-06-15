إلهام شاهين تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى: : "كل سنة وإحنا بخير"

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ووقفة جبل عرفات وكل حجاج مسلمي العالم.

وشاركت “إلهام” صورة لها من داخل الحرم المكي وعلقت قائلة: “حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل سنة وإحنا جميعًا بخير”.

من جهة أخرى، تستأنف إلهام شاهين تصوير فيلمها الجديد "الحب كله" بمشاركة الفنانة حورية فرغلي عقب انتهاء موسم عيد الأضحى الجاري.

تدور أحداث فيلم “الحب كله” حول يوم واحد، ويتناول طبيعة الحارة المصرية والمشاكل التي يمر بها كل شخص، ويلقي الضوء على أحلام البسطاء، في الزواج أو المعيشة بشكل عام.

ويعود المخرج خالد الحجر بفيلم "الحب كله" إلى السينما بعد غياب استمر لـ3 سنوات، حيث يعتبر آخر أعماله هو فيلم شهيانة الذي عرض عام 2019، ودارت أحداثه حول الطفلة شهيانة، التي تعيش في سوريا، ويهاجم تنظيم إرهابي بلدها، ويشارك في بطولته كل من لينا الشهري، خالد صقر، معتصم الفحماوي، ديانا رحمة، جمال مرعي، ناريمان عبدالكريم، عبدالله الجريان، طارق النفيسي، ومن إخراج خالد الحجر.

وحققت إلهام شاهين مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمها بطولة حدوتة ألفريدو، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وبمشاركة كل من أحمد فهمي واما، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي وآخرين.

تناول مسلسل ألفريدو قصة فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.