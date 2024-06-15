السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مودريتش: نمتلك جيلًا مميزًا من اللاعبين ولا يجب المقارنة بين الأجيال

مودريتش
مودريتش

كشف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة منتخب إسبانيا، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقال مودريتش، في تصريحات صحيفة اليوم، السبت: "لا أحب المقارنة بين الجيل الحالي من اللاعبين والأجيال السابقة، كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية وهذه نقطة قوتنا".

وأضاف: "يجب علينا استغلال هذه الميزة لصالحنا خلال منافسات (يورو 2024)، نمتلك حاليًا جيلًا مميزًا بفضل بعض اللاعبين الجدد، فهم سلاحنا نحو تحقيق نتائج جيدة بالبطولة".

وانتقل قائد منتخب كرواتيا، للحديث عن زميله لامين جمال لاعب برشلونة الإسباني، قائلًا: "ما يمكنني قوله، أن العمر لن يكون معيارًا للحكم على مستوى اللاعب الشاب، المهم هو ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر".

وواصل: "هذا الموسم قدم لامين أشياء مذهلة، فهو لاعب لديه إمكانيات هائلة ومسيرة عظيمة في المستقبل".

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية، بمنافسات (يورو 2024)، رفقة منتخبات إسبانيا وألبانيا وإيطاليا.

ويستهل منتخب كرواتيا، مشواره في مجموعات (يورو 2024)، بمواجهة صعبة للغاية، أمام منتخب إسبانيا، مساء اليوم السبت، على الملعب الأوليمبي بـ"برلين"، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

القنوات الناقلة لمنافسات (يورو 2024)

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، جميع فعاليات ومنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بالكامل، على الهواء مباشرة.

وتمتلك مجموعة الشبكة القطرية بقنواتها المختلفة، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، للمونديال الأوروبي، داخل منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن منافسات النسخة الحالية من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، قد انطلقت أمس الجمعة، بمواجهة يتيمة جمعت بين منتخبي ألمانيا وأسكتلندا، استطاعت من خلالها الماكينات الألمانية سحق المنافس بخماسية مقابل هدف.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين منافسات يورو (2024)، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى يوم 14 يوليو المقبل.

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