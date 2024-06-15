طريقة ذبح الخروف في عيد الأضحى 2024 وشروط اختياره للأضحية

طريقة ذبح الخروف في عيد الأضحى 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المسلمين، وذلك بالتزامن مع يوم وقفة عرفة وبدء أول أيام العيد غدًا الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ونتيجة لذلك يستعرض “الدستور” طريقة ذبح الخروف في عيد الأضحى 2024 خلال السطور التالية.

طريقة ذبح الخروف في عيد الأضحى 2024

يتم اختيار الخروف بعناية، يُفضل أن يكون في صحة جيدة وخالٍ من العيوب الظاهرة، ويجب أن يكون المسلم في حالة طهارة ونظافة قبل الشروع في عملية الذبح.

النية

قبل الذبح، يجب على الشخص المسلم أن يعبر عن نية صادقة بأداء هذا العمل التقديري لله تعالى، وهو جزء أساسي من الطقوس الدينية، ثم يُذكر اسم الله البديع والرحمن قبل الذبح، مع إبلاغ الحضور عن الهدف من الذبح.

الطريقة الصحيحة للذبح

-يتم وضع الخروف على جانبه الأيمن وتثبيته بإحكام، أو إضجاعها على شقها الأيسر مع رفع رأسها ويجوز مع الكراهة إضجاعها على شقها الأيمن إن كان الذابح أعسرًا.

- الإحسان إلى الخروف من خلال حد السكين قبل الذبح، وعدم فعل ذلك أمامها، بالإضافة إلى تجنب ذبحها أمام غيرها، وعدم ضربها أو جرها، وذلك امتثالاً لقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

-تمرير السكين على عنق الخروف حتى تصل إلى عظام الرقبة.

-ترك رجل الخروف اليمنى بعد ذبحها لتستريح بتحريكها.

- بمجرد الذبح، يتم فصل الجلد عن الجسم وتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة ومتوسطة.

- يتم توزيع اللحم إلى الفقراء والمحتاجين وإلى الأسر المحتاجة وأيضًا لمكانها.