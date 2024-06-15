السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على معاناة القطاع الطبى فى الضفة الغربية بسبب قيود الاحتلال

جريدة الدستور

أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، معاناة القطاع الطبي الذي يعمل تحت وطأة الحرب، موضحة أن قيود صارمة فرضتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وأن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر مؤكدة تسجيلها أكثر من ٤٠٠ هجوم على المرافق الطبية في الضفة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن منظمة الصحة العالمية طالبت بالحماية الفورية والفاعلة للمدنيين والطواقم الطبية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن مؤسسات الرعاية الصحية تعاني ولا يمكنها العمل إلا بـ٧٠٪ من طاقتها بسبب نقص التمويل وانعدام الأمن ونفاذ ٤٥٪ من الأدوية الأساسية.

القاهرة الإخبارية غزة الضفة الغربية

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