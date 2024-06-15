اختفاء أعقبه ظهور على استحياء.. الأميرة كيت ميدلتون تتصدر التريند

تصدرت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، تريند اليوم السبت، بعد ظهورها الأول منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان.

وظهرت أميرة ويلز، اليوم السبت، من خلال الانضمام إلى العائلة المالكة في "Trooping the Color" على الرغم من علاجها المستمر من السرطان، و وتم تصوير العائلة عند وصولها إلى قصر باكنغهام بعد الساعة 10 صباحًا مباشرة، حيث كان جورج يجلس بين كيت وويليام، بينما جلس شارلوت ولويس في الاتجاه المعاكس.

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وكانت الأميرة كيت، المصابة بالسرطان، أعلنت أنها ستظهر رسميًا السبت للمرة الأولى منذ أشهر في مناسبة العرض العسكري الذي ينظم ضمن الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث مشيرةً إلى "تقدم جيد" في علاجها.

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رسالة أميرة ويلز البريطانية، كيت ميدلتون

قالت أميرة ويلز البريطانية، كيت ميدلتون، إنها تحرز تقدما جيدا في العلاج الكيميائي الوقائي الذي تخضع له، لكنها "لم تتجاوز مرحلة الخطر"، وذلك قبل أول ظهور علني لها اليوم السبت، منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان.

وأضافت كيت، في رسالة شخصية مكتوبة، ونُشرت الجمعة، أنها "تأثرت بشدة" بآلاف الرسائل الرقيقة من أنحاء العالم، عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس، بحسب "رويترز".

وتابعت أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام؛ وريث العرش البريطاني، مرددة: "أحرز تقدما جيدا، لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة".

وأردفت: "في هذه الأيام المرة، تشعرون بالضعف والتعب وعليكم الاستسلام لراحة أجسادكم، لكن في الأيام الحلوة، حينما تشعرون بأنكم أقوى، تريدون اغتنام الشعور بالعافية بأكبر قدر".

يذكر أن الأميرة كيت لم تظهر علنًا منذ عيد الميلاد حين بدت متعبة بعد أسابيع من الصمت الذي أثار العديد من التكهنات.