لبيك ربى وإن لم أكن بين الحجيج ساعيًا.. أفضل الأدعية ليوم عرفات

يحتفل المسلمون اليوم في جميع أنحاء العالم بوقفة عرفات المبارك، فهو من أفضل الأيام التي تسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويتم الاحتفال به في يوم 9 ذي الحجة من كل عام هجري.

ومن أكثر الأعمال المستحبة إلى الله في هذه الأيام المباركة هو الدعاء، فهو عبادة عظيمة يثاب عليها المسلم بالكثير من الحسنات، وأيضًا الدعاء في يوم التروية يغير الأقدار بإذن الله تعالى، ويفتح أبواب الرزق.



يستعرض "الدستور" في التقرير التالي أفضل الأدعية المستجابة في يوم وقفة عرفات.

اللهمَّ إنِّي أستغفرك من كلِّ ذنبٍ خطوتُ إليه برجلي، أو مددتُ إليه يدي، أو تأمَّلته ببصري، أو أصغيتُ إليه بأذني، أو نطق به لساني، ثمَّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليَّ، وسألتك الزِّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدًا عليَّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت.

لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة.

يا إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت.

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك من كلِّ ما خالف إرادتك، أو زال عن محبتك من خطرات قلبي، ولحظات عيني، وحكايات لساني، توبةً تسلم بها كلُّ جارحةٍ من جوارحي من الذُّنوب والمعاصي.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهمّ، ويا فارج الغم، اللهمّ إنّي أسألك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت إنّي كنت من الظّالمين، اللهمّ ارزقني.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الّذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته أن ترحمنى يا رب يا رب يا رب.. يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إنّي أسألك بخوفي من حفظ لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني من يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير.

اللهمّ اغفر ذنبي وحصن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني ما هو خير لي في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به عليّ مصائب الدنيا.