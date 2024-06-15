السبت 15 يونيو 2024
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مراسل إكسترا نيوز: قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية فى قطاع غزة

جريدة الدستور

رصد محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري، قائلًا: قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة، سواء كان على مستوى القصف المستمر والمباني والمربعات السكنية، أو على صعيد استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين بالقطاع.

 

قوات الاحتلال لم تكتف باستهداف الحجر والبشر

وأضاف عادل، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الاحتلال لم تكتف باستهداف الحجر والبشر، ولكن كان ضمن المشاهد المأساوية التي لا تمت للإنسانية بأي صلة تحديدًا كان شمال قطاع غزة بقتل وإعدام الأغنام تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، في مشهد يساعد على تفاقم المعاناة والمجاعة ونقص المخزون الغذائي لدى الأهالي بالقطاع.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن قوات الاحتلال شنت غارات عنيفة استهدفت مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، فضلًا عن القصف المدفعي الذي استهدف عددًا من المباني السكنية بحيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، واستشهاد 14 فلسطينيًا وأكثر من 50 مصابًا.

معبر رفح الاحتلال اكسترا نيوز معبر رفح البري الأوضاع من معبر رفح البري الاحتلال يواصل عملياته العسكرية

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