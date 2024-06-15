السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية: حظر منح تصاريح إنشاء مشروعات دون استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إدارة شئون البيئة بالديوان العام، بحظر إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول، إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية، وضرورة التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت بنطاق المحافظة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

18 مجزرًا يدويًا.. استعدادات "بيطري الشرقية" لاستقبال عيد الأضحى

وقال مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام المهندس ماهر الشناف- في بيان اليوم السبت- إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت وحدة التفتيش البيئي بالإدارة بإجراء المعاينات الخاصة لـ(7) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (القرين - منيا القمح – فاقوس– الإبراهيمية - ديرب نجم)، وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لـ(2) منها، بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شئون البيئة، وتقديم شهادات القياس الخاصة بها للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة. 

وأضاف أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة قامت بفحص (93) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على (91) مشروعًا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن استيفاء (2) مشروع لحين استكمال الاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى قيام لجنة القياسات البيئية بالإدارة بإعداد السجل البيئي لـ (5) منشآت وإجراء القياسات البيئية لـ(4) منشآت (4 مطاعم)؛ للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

txt

حملات تنظيف وتزيين.. الشرقية تستعد لعيد الأضحى

وتابع أن لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات قامت بالتفتيش على (4) محطات تموين سيارات و(4) شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، فضلًا عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شئون البيئة بالتفتيش على (8) ورش (تصليح سيارات – تصنيع ملابس - إكسسوارات سيارات).

وأوضح أن التفتيش أسفر عن الغلق الفوري لورشة تصليح سيارات والتوصية بغلق أخرى، وتحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات، والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.

محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب شؤون البيئة التصاريح الخاصة مشروعات غذائية ضبط المخالفات العام المهندس ماهر الشناف

مواد متعلقة

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

ضبط 3 أشخاص يسرقون متعلقات المواطنين من داخل سياراتهم

تحرير 90 محضرًا بمخالفات تموينة متنوعة في الغربية خلال 24 ساعة

"مياه أسيوط" تعلن استيفاء 3 محطات لمتطلبات تفتيش شهادة "TSM"

عاجل| مساعٍ أمريكية لوقف إطلاق النار فى غزة قبل رمضان

واشنطن: نسعى لاتفاق دائم يضمن أمن إسرائيل ويحقق السلام للطرفين

ماذا فعلت أمريكا لاستمرار عمل "الأونروا" فى غزة؟

واشنطن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة من مصلحة طرفى الصراع

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا