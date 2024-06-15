محافظ الشرقية: حظر منح تصاريح إنشاء مشروعات دون استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إدارة شئون البيئة بالديوان العام، بحظر إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول، إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية، وضرورة التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت بنطاق المحافظة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وقال مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام المهندس ماهر الشناف- في بيان اليوم السبت- إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت وحدة التفتيش البيئي بالإدارة بإجراء المعاينات الخاصة لـ(7) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (القرين - منيا القمح – فاقوس– الإبراهيمية - ديرب نجم)، وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لـ(2) منها، بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شئون البيئة، وتقديم شهادات القياس الخاصة بها للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة.

وأضاف أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة قامت بفحص (93) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على (91) مشروعًا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن استيفاء (2) مشروع لحين استكمال الاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى قيام لجنة القياسات البيئية بالإدارة بإعداد السجل البيئي لـ (5) منشآت وإجراء القياسات البيئية لـ(4) منشآت (4 مطاعم)؛ للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

وتابع أن لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات قامت بالتفتيش على (4) محطات تموين سيارات و(4) شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، فضلًا عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شئون البيئة بالتفتيش على (8) ورش (تصليح سيارات – تصنيع ملابس - إكسسوارات سيارات).

وأوضح أن التفتيش أسفر عن الغلق الفوري لورشة تصليح سيارات والتوصية بغلق أخرى، وتحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات، والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.