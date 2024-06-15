الأمن العام يضبط 23 كيلو مخدرات وأسلحة وذخيرة في دمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية شن حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية في نطاق مديرية أمن دمياط ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)و(2) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 فرد محلى - وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.