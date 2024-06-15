السبت 15 يونيو 2024
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وزير الصحة السعودي: انخفاض حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج نتيجة التوعية وجاهزية الفرق الطبية

حجاج
حجاج

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، انخفاض حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجاج نتيجة حملات التوعية وجاهزية الفرق الطبية وانتشارها لتقديم الخدمات الصحية بشكل أسرع.

وقال وزير الصحة السعودي في لقاء لقناة "الحدث" اليوم السبت: "إن حالات الإجهاد الحراري في معدلاتها الطبيعية حيث بلغت حتى الآن 151 حالة، وتعاملت معها الفرق الطبية وجرى اتخاذ إجراءات العلاج المناسبة ونقل بعض الحالات من جبل الرحمة عن طريق الإسعاف الجوي"، مؤكدا ضرورة استخدام الحجاج للمظلة وشرب المياه والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة كأهم طرق للوقاية من أشعة الشمس.

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وأضاف أن الفرق الطبية تضم 35 طاقما صحيا و190 مستشفى ومركز رعاية أولية وفرق الهلال الأحمر المنتشرة، حيث يتم القيام بجميع التجهيزات في وقت مبكر قبل بدء موسم الحج، لافتا إلى أن التعامل الميداني يتم بتعاون حكومي مع جميع الجهات خاصة الأمن العام بوزارة الداخلية، وتقوم الفرق الصحية بالتواصل مع البعثات الطبية الموجودة في الحملات وتوعيتهم والحرص على إيصال الرسائل التوعوية إلى الحجاج بلغاتهم.

وحول الإصابات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، أكد وزير الصحة السعودي أن الدفاع المدني يتولى نقل الحالات من المناطق الجبلية وتسليمها إلى الهلال الأحمر ونقلها إلى أقرب منشأة صحية، موضحا أنه فيما يتعلق بالأمراض الوبائية فالأوضاع الصحية مطمئنة ولا يوجد أي تفشيات وبائية نتيجة التخطيط المسبق بمتابعة جميع الحالات الوبائية في العالم ووضع اشتراطات صحية لجميع الدول حسب الوضع الوبائي الخاص بها.

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وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية تتعاون فيما بينها للوصول إلى حج ميسر وآمن، ويجري تنظيم العديد من المبادرات وتنفيذ تقنيات متعددة لخفض حالات الإجهاد الحراري وإصابات القدم والكاحل، لذلك قامت الهيئة الملكية بفرش مساحات المشعر بمادة مطاطية تمتص الحرارة وتمنع حرارة الأسطح وتخفض حرارتها 14 درجة عن الأسطح الأخرى، إلى جانب تفعيل النقل الإسعافي الجوي في أكثر من منطقة وحول الحرم ومن برج الساعة.

وأوضح وزير الصحة السعودي أن الموسم الحالي يشهد مشاركة كبيرة من التطوع الصحي خاصة مع منظومة الهلال الأحمر، وتقوم الفرق التطوعية بتلقي المصابين الذين يظهر عليهم الإعياء بوقت مبكر، ويقدمون الإسعافات الأولية بشكل أسرع.

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