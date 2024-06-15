خبيرعسكري: نتنياهو فشل في تنفيذ أهدافه في غزة

قال العميد إلياس فرحات، الخبير العسكري، إن أنهاء العملية في رفح هو ناتج عن تحقيق الهدف الذي يأمل بنيامين نتنياهو تحقيقه وهو القضاء على حماس وعودة المحتجزين.

وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بنيامين نتنياهو، قرر اجتياح رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية ولم يتراجع عن الفكرة رغم مناشدات العديد من دول العالم.

ونوه أن نتنياهو فشل في تنفيذ أهدافه في غزة، بل ودمر العديد من الأبنية واسقط المئات والألاف من النساء والأطفال والمدنيين، بسبب القصف العنيف والعشوائي.

وأشار أن أي تحرك بإتجاه لبنان بالقوة سيؤدي إلى مضاعفة الخسائر، بالنسبة لجيش الاحتلال، حيث أن توسع جبهات الحرب لتل أبيب أمر مرهق عسكريًا واقتصاديًا في الوقت الحالي.