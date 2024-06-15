ضبط مواد مخدرة وسلاح في حملات أمنية مكبرة بأسوان

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية في أسوان، وأسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - كمية من مخدري الهيروين، الشابو) بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 8 قطع سلاح ناري عبارة عن (6 بنادق آلية – بندقية خرطوش – رشاش جرينوف – 11 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ عدد (813) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.