محافظ القاهرة: أنهينا استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.



وشدد على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها.



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.



وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.



وطالب المحافظ مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، بعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع تكثيف حملات منع الذبح خارج المجازر.



كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركتى النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على أماكن إقامة صلاة العيد، والمحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات غير الصالحة، وكذا التأكد من صلاحية البلاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقًا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، كذلك تكثيف العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.



وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة، والإسعاف والتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية للتعامل مع أى طارئ.



وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حمل العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وشدد اللواء خالد عبدالعال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الأضحى وأثنائه والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيًا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الحاجة لتحويل خطوط السير.



وشدد على ضرورة متابعة مواقف السيارات (النقل العام– السيرفيس- مواقف الأقاليم ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة، وضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أولًا بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات.