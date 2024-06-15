كاتب: الدولة تبذل جهودا مكثفة لرعاية كبار السن وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الدولة المصرية تهتم بالفئات الأولى بالرعاية، ومن ضمنهم المسنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحهم اهتماما كبيرا من خلال إجراءات كثيرة منها معاش ضماني لمن لا يحصلون على معاش تأميني.

وأضاف عفيفي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة اهتمت بهذه الفئة على مستوى كل مؤسسات الدولة وفي كل أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لرعاية كبار السن وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم بكل ربوع الوطن، وتيسير الأمور عليهم بشكل كبير جدا، فضلًا عن الاهتمام بهم صحيا وتقديم كل الخدمات الصحية لهم.

الدولة تولي اهتمامًا بكبار السن لمواجهة غلاء المعيشة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة أنشأت دور رعاية لهم، وأقامت أنشطة ثقافية لهم، مشددًا على أن مصر تهتم بكل أطياف المجتمع في الجمهورية الجديدة، وتقدم لكبار السن كل الإمكانيات المتاحة وتهتم بهم في النقل والمواصلات والخدمات الصحية والمعاشات.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بكبار السن لمواجهة غلاء المعيشة، حيث زادت المعاشات خلال العشر سنوات الماضية بنسبة كبيرة جدًا.