السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل مباراة سويسرا ضد المجر في كأس أمم أوروبا

يورو 2024
يورو 2024

كشف مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المجر، في الجولة الأولى من دور المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة سويسرا والمجر في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة سويسرا والمجر في كأس أمم أوروبا، فتُقام في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب راين إنرجي بلايبزيج الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX SPORTS 1، 2.

تشكيل سويسرا أمام المجر في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل سويسرا أمام المجر في كأس أمم أوروبا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفا: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: فيدمير - جرانيت تشاكا - فريولير - ندوي

خط الهجوم: أبيشير - فارجاس - دواه

تشكيل المجر أمام سويسرا في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل المجر، فكشف عنه المدير الفني الإيطالي ماركو روزي، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جواشي

خط الدفاع: لانج - أوربان - سالاي

خط الوسط: فيولا - ناجي - شافير - كيكيز

خط الهجوم: سالاي - دومنيك سوبوسلاي - فارجا

يُذكر أن منتخب ألمانيا قد قص شريط افتتاح البطولة بانتصار عريض على اسكتنلدا بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذات المجموعة.

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