تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 8 سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و531 شاحنة و277 سيارة، فيما تم وصول وسفر 4915 راكبًا بموائيها.

وذكرت الهيئة - في بيانٍ صادر اليوم السبت - أن حركة الواردات شملت 1500 طن بضائع، و327 شاحنة و276 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف 500 طن بضائع، و204 شاحنات وسيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة EUR OSCAR، فيما استقبل السفينتين الرياض وALCUDIA EXPRESS.

وشهد ميناء نويبع تداول 4330 طنًا، و370 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي (أيلة، وكوين نفرتيتي، وبريدج وأور)، كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة CECILIA على متنها 6 آلاف طن مواد غذائية تصدير إلى السودان.