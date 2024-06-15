السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 36 بندقية آلي وخرطوش في حملات أمنية بأسيوط

حملات أمنية
حملات أمنية

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة لضبط العناصر الإجرامية ومحرزي المواد المخدرة في ناطق مديرية أمن أسيوط.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (42) قضية سلاح ناري عبارة عن (16 بندقية آلية - 20 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 42 متهمًا لـ37 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (1.120 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.150 كيلو لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد 430 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

الامن العام حملات مكبرة مديرية امن أسيوط بندقية خرطوش مخدر الشابو مخدر الحشيش

مواد متعلقة

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 36 ألف طن بضائع وتصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و680 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا