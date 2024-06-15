ضبط 36 بندقية آلي وخرطوش في حملات أمنية بأسيوط

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة لضبط العناصر الإجرامية ومحرزي المواد المخدرة في ناطق مديرية أمن أسيوط.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (42) قضية سلاح ناري عبارة عن (16 بندقية آلية - 20 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 42 متهمًا لـ37 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (1.120 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.150 كيلو لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد 430 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.