الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد أعرب السيد الرئيس، في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدًا مباركًا.

وقد تلقى السيد الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.