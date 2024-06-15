السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد أعرب السيد الرئيس، في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدًا مباركًا.

وقد تلقى السيد الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصحاب الجلالة الفخامة السمو ملوك رؤساء وأمراء الدول العربية الإسلامية عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

منة عرفة لـ"الدستور": تشرفت بالعمل مع الكوميديان بيومي فؤاد في "أسود ملون"

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

"أوقاف مطروح" تفتتح مسجدين بمدينة الحمام استعدادًا لشهر رمضان

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

رمضان 2024.. نضال الشافعي عن "الحشاشين": استنوني مع أخويا كريم عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2024| شكل مختلف.. بوسترات جديدة لأبطال الحشاشين

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا