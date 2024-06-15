دعم مادي وعيني لـ4 آلاف أسرة من الأكثر استحقاقًا بمركز سمسطا بمناسبة عيد الأضحى

أعلن النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، عن تقديم دعم مادي وعيني « لحوم الأضحية» بقيمة تتخطى 2.5 مليون جنيه، لأكثر من 4 آلاف أسرة من الأكثر استحقاقًا بدائرة مركز سمسطا، جرى تحديدها بمعرفة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عُقد اليوم بقاعة النادي الاجتماعي الثقافي، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية بالتضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز سمسطا، بحضور وجيه مروان أمين تنظيم الحزب في مركز سمسطا، وعدد من أعضاء هيئة أمانة الحزب بالمركز، للبدء في تنفيذ خطة توزيع دعم مادي وعيني « لحوم الأضحية» بقيمة تتخطى 2.5 مليون جنيه، لأكثر من 4 آلاف أسرة من الأكثر استحقاقًا، مساهمة من النائب حسام العمدة وأعضاء الحزب.

حضر الاجتماع شوقي هاشم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وحميدة رمضان مدير إدارة التضامن الإجتماعي في مركز سمسطا، وسلامة محمد حسن مسؤول الجمعيات في مركز سمسطا.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جاهزية السبع وحدات محلية لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث قام بالاتصال المرئي مع رؤساء الوحدات المحلية من خلال الشاشات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، يحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة

وتابع المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية الحملات المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في المهد خلال أجازة العيد، والوقوف على الاجراءات المنفذة حيال بعض المخالفات، حيث أظهرت الشاشات تنفيذ الإزالة لعدد من المخالفات، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وقام المحافظ بمتابعة العمل والتنسيق الجاري بين غرف العمليات بالوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام واطلع على آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع ما يتم رصده.